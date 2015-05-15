Как научиться слышать ответы на молитвы

Всем нам приходится сталкиваться с жизненными трудностями. Переживая их, мы молимся и, стоя у иконы, просим Господа о помощи. И нам кажется, Бог должен услышать наши просьбы. Ведь сказано же в Библии: "Просите — и дано вам будет". Если это так, то почему Бог отвечает не всем и не всегда? Может, мы неправильно обращаемся ко Всевышнему, не так молимся, и наши молитвы остаются без ответа? В этот раз мы решили поговорить с православным психологом и педагогом христианской этики, которая уже 25 лет занимается духовным воспитанием подростков и награждена Блаженнейшим митрополитом Владимиром грамотой и орденом к 1020-летию Крещения Руси — Татьяной Корсенко.

— Татьяна Викторовна, как вы объясняете молодежи, как надо молиться?

— Молитва — общение с Богом — должна быть не только искренней и душевной, но и конкретной. В правильной молитве мы не навязываем свою волю Богу, а наоборот, жаждем услышать Его волю. Только так человек получает благодатную помощь Святого Духа, который помогает человеку преодолеть трудности, болезни, страдания. Такая работа Святого Духа крайне полезна: человек начинает духовно расти, становится менее эгоистичным и начинает работать над своими страстями и пороками. Появляется способность видеть вину не только других, но и свою. Приходит покаяние и смирение. Смирение — одна из высших добродетелей, которая дает любую ситуацию принимать с миром. Даже если не все получается в жизни, как нам хочется.

— Часто бывает так, что человек молится, но ничего не меняется. Например, муж часто выпивает, и сколько бы жена ни молилась, пьянство продолжается. Почему? Просьбы за других не доходят до Бога?

— С одной стороны, со своими страстями человек должен бороться сам. А чтобы это происходило, он должен иметь свою волю. Нельзя вымыться или пообедать за другого — сколько ни мойся, другой чище не станет. Если человек не хочет менять и исправлять свою жизнь, вы ничего не сделаете. Потому лучше просите Бога коснуться Своей благодатью сердца близкого человека. Это и будет ответом и милостью Божией. С другой стороны, молиться за детей своих мы не только можем — это наша святая обязанность! Родительская молитва защищает детей наших от врагов видимых и невидимых, от всякой скверны и нечистоты. Но просить надо не велосипеды и машины, а об исцелении души. Можно, обращаясь к Господу утром и вечером перед сном, произнести: "Господи, вразуми меня и моих детей. На все воляТвоя".

— Христос обещал всем, что "по вере и горы можно двигать…"

— Вопрос только в том, сколько в нас веры! Вспомните хождение по водам Петра. Веру может измерить только Господь, а не человек. Если в вас недостаточно веры, у вас формальная связь с Богом, просите, чтобы Господь укрепил вас в вере. Если человек верит и полагается на Бога, у него есть опыт общения с Ним, такой человек меньше совершает ошибок по жизни, всего достигает быстрее и эффективнее.

— Если человек болеет физически, молится, а болезнь не отступает — на то воля Божья, и ничего нельзя сделать?

— Господь зла не творит. Человек своей свободной волей выбирает зло — грех. Мир лежит во зле. Есть и родовые причины, которые привели совершенно невинного человека к болезни. Возможно, такие люди несут ответственность за все, что накопил их род. Еще в молитве детей об усопших родителях говорится: "Преклоняюсь пред твоею святою волею. Господи, яко ты есть Судие Мира сего, грехи и нечестия отцов наказуеши в детях, внуках и правнуках аж до третьего и четвертого рода". Осознание причин болезней помогает и облегчает страдания. Причины могут быть разные. Надо обязательно молиться и, как это ни трудно, за все благодарить Господа. Все испытания идут в духовную пользу человека. В страданиях человек очищается. Бог видит ваше смирение, и ситуация может измениться.

— Как вы думаете, почему одни помолятся о материальном благе — и Бог дает им, а другим приходится долго ждать или же вовсе не дождаться? Чего точно просить не стоит?

— По этому поводу есть притча: один аскет, видя неправду, существующую в мире, молил Бога и просил открыть ему причину, по которой праведные и благочестивые люди попадают в беды и несправедливо мучаются, в то время как неправедные и грешные обогащаются и живут спокойно. Вскоре он услышал голос: "Не испытывай того, чего не достигает ум твой и сила знания. Поэтому в дальнейшем не испытывай судьбы Божии, ибо Тот творит их праведно и как знает, в то время как ты считаешь их за неправду. Знай также, что и многое другое совершается в мире по воле Божией, по причине, которую люди не знают... (Псалом 118)". Очень важно доверять Богу. Господь дает каждому крест по его силам. Возможно, то, о чем просит человек, — не его путь, не его призвание. Мы же ожидаем от Бога только той помощи, которую хотим получить. Бог не может сделать то, что противоречит Его сущности. Если вы хотите обмануть кого-то или схитрить, и просите, чтобы эту вашу хитрость не заметили, в этом случае на Бога не рассчитывайте.

— Когда мужчина или женщина просит Господа о взаимной любви, но это не происходит — что человек делает не так?

— Часто люди путают любовь с влюбленностью или же эгоизмом. Нужно искать волю Божью. Любовь от Бога не может быть не взаимной. Как правило, есть притяжение. Это всегда чувствуется по душевной теплоте молодых людей, они будто светятся. Это невозможно не заметить. Хотя бывает, что люди встречаются, строят на будущее серьезные отношения, но они не пара. Промыслом Божьим им уготована другая судьба, другая половинка. Но они этого пока не знают. У них нет опыта молитвы и просьбы открыть это. И даже иногда посылаются знаки и предупреждения — но они их не видят. Потому молитва должна предшествовать выбору.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАМ ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ

"Первая причина, которая мешает нам общаться с Богом, а Ему — отвечать на наши молитвы, называется гордостью, — уверена педагог христианской этики Татьяна Корсенко. — Когда Бог слышит наши молитвы, Он вправе ожидать от нас, что мы воздадим Ему честь. Если же у нас уживается дух славолюбия, то Он не может ответить на наши молитвы. Апостол Павел получил много даров Святого Духа, но Бог оставил ему болезнь. Возможно, это было тяжелое телесное страдание, чтобы он не был гордым и не превозносился. Три раза Апостол настойчиво просил Его освободить от этого бремени, излечить. Когда же Господь отказал ему, он смиренно принял это и утешился, услышав такие слова: "Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". Бог дает свою силу людям, когда они сознаются, что сами по себе они — ничто. А кто гордится и тщеславится, тот ничего не получает. Еще причиной может быть наша самонадеянность, дерзость. Ведь самонадеянность — это искаженное отображение веры. Самонадеянно указывать Богу, когда и как Он должен исполнить наши молитвы.

Также может действовать наше нежелание прощать. "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим... А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". Другие причины безответных молитв — это грех, неправильные мотивы, сомнения, недостаток настойчивости, несогласованность с Божьей волей и, наконец, непризнание своей полной зависимости от Бога. Мы чаще используем молитвы просительные, забывая о благодарственных и покаянных. А ведь именно глубокое покаяние меняет человека и побуждает Бога изменить Свое решение по отношению к просящему. Но если даже этого не происходит, надо понимать, что Господь может оберегать нас от неприятностей и испытаний в будущем. Надо быть терпеливым и доверять Ему. Иногда Бог испытывает нас, проверяет. Помните, когда Лазарь был болен и Иисуса просили исцелить его, Он специально задержался? Почему? Он хотел испытать и укрепить веру Своих последователей. Этим Он подготавливал почву для совершения большого чуда. С нашими молитвами часто бывает нечто подобное. Иногда Бог говорит "Да", иногда "Нет", а порой "Подожди!" Если мы нетерпеливы или начинаем сомневаться, то ничего не получим".

"Сегодня"