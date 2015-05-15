В Вышгороде состоялась научная конференция в честь 1000-летия памяти святых князей Бориса и Глеба

14 мая в помещении Вышгородского районного совета состоялась 21-ая научная конференция «Древности Вышгородщины». Организаторами мероприятия выступили: управление культуры, национальностей и религий Киевской областной государственной администрации местные органы власти, Вышгородский историко-культурный заповедник, а также Бориспольская епархия Украинской Православной Церкви.

В этом году конференция была приурочена к 1000-летию памяти святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба и тысячелетию памяти Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.

С приветственным словом к участникам обратился управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыка Антоний отметил, что святые Борис и Глеб добровольно приняли мученическую смерть, чтобы не спровоцировать на Руси братоубийственную войну.

"Для языческого мира такой подвиг был абсолютно непонятным и неестественным. С точки зрения языческих представлений о государстве, добровольный отказ от власти выглядел как проявление слабости. С точки зрения Евангелия, которое учит "Не любите мира, ни того, что в мире" (1 Ин. 2:15), поступок Бориса и Глеба является проявлением христианского мировосприятия. Сегодня, когда наша многострадальная страна балансирует на грани братоубийственной войны, когда мы вновь и вновь испытываем в себе соблазн ответить злом за зло, нам следует вспомнить святых Бориса и Глеба", – сказал Управляющий делами УПЦ.

Пожелав участникам конференции мира и согласия, митрополит Антоний высказал надежду, что молитвами святого князя Владимира и князей-страстотерпцев Бориса и Глеба Господь прекратит тяжелое противостояние в Украине и откроет путь к общенациональному примирению.

После приветствия представителей органов власти, аудитории были представлены доклады посвященные тематике конференции.

В рамках пленарного заседания с докладами выступили профессор КДА благочинный первого Вышгородского благочиния протоиерей Дмитрий Денисенко, старший помощник ректора по учебно-методической работе доцент КДА архимандрит Сильвестр (Стойчев), а также настоятель Борисо-Глебского храма г. Гродно (Беларусь) протоиерей Александр Болонников.

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