Началось паломничество к Туринской Плащанице

Началась поездка к Туринской Плащанице, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви. Группа из 50 паломников попадет к конечной цели своего путешествия двумя путями: одна часть группы – по земле, другая – по воздуху.

13 мая первая часть группы, состоящей из 35 человек, собралась на железнодорожном вокзале города Киева и отправилась поездом до Ужгорода. Перед началом поездки, паломники приняли участие в молебне о путешествующих, который был совершен в храме святого великомученика Георгия Победоносца, расположенном возле здания вокзала.

В Ужгороде паломники пересядут в автобус и отправятся в двухнедельную поездку по Европе. В Милане к ним присоединятся еще 15 паломников, которые прибудут туда из Украины самолетом. Главная цель этого длительного паломничества – поклонение погребальной Плащанице Господа, которая будет открыта в итальянском городке Турин с апреля по июнь 2015 года.

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