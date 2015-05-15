23 марта в Кишинёве Православная Церковь Молдовы проведет марш в поддержку традиционных семейных ценностей.

Шествие начнется у Феодоро-Тироновского монастыря. В нем примут участие не только простые верующие, но и архиереи. Кульминацией станет возложение цветов у памятника святого благоверного воеводы Стефана Великого, после чего будет отслужен молебен, сообщает РИА Новости.

В преддверии акции митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир обратился "ко всей полноте Православной Церкви Молдовы".

"Сегодня, как никогда, нам необходимо продемонстрировать, что мы все объединены вокруг одной главной идеи, цель которой доказать, что нам не безразлично наше настоящее и будущее, и что прошлое не забыто. Мы твердо верим и знаем, что именно семья в традиционном ее понимании отражает в полной мере учение православной веры, внося, таким образом, фундаментальный вклад в становление любого общества, основывающегося на подлинных моральных ценностях, которые способствуют нормальному развитию не только какой-либо одной нации, но и продлению всего человеческого рода", — говорится в обращении.

Митрополит Владимир также отметил, что грядущая акция призвана продемонстрировать, что "мы можем и желаем защитить святые для всех нас ценности".