Миссия «Милосердие без границ» начинает формировать тринадцатый транш помощи мирному населению зоны АТО
21:13, 14 мая 2015Православие
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Миссия «Милосердие без границ», действующей под эгидой Украинской Православной Церкви, начинает формировать тринадцатый транш гуманитарной помощи для отправки мирному населению в зону АТО.
Как сообщает организатор Миссии протоиерей Захария Керстюк, 12 мая и 14 мая (вторник и четверг) посильную помощь всех неравнодушных будут собирать по адресу: ул. Сурикова, 3, МЕГАМАРКЕТ.
Начало в 18:30.
Подробности в колл-центре Миссии: (044) 221 18 18.
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