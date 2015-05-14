Миссия «Милосердие без границ» начинает формировать тринадцатый транш помощи мирному населению зоны АТО

Миссия «Милосердие без границ», действующей под эгидой Украинской Православной Церкви, начинает формировать тринадцатый транш гуманитарной помощи для отправки мирному населению в зону АТО.

Как сообщает организатор Миссии протоиерей Захария Керстюк, 12 мая и 14 мая (вторник и четверг) посильную помощь всех неравнодушных будут собирать по адресу: ул. Сурикова, 3, МЕГАМАРКЕТ.

Начало в 18:30.

Подробности в колл-центре Миссии: (044) 221 18 18.

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