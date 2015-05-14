Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить войну - Блаженнейший Онуфрий

Накануне праздника 1000-летия мученической кончины святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обнародовал свое послание к духовенству и мирянам.

В нем Он обращает внимание на важность примера святых страстотерпцев в наше время, который стал для Украины периодом особых испытаний.

«Продолжается вооруженное противостояние в Донецкой и Луганской областях. Продолжается небывалая информационная война. Пропаганда разрушает братские взаимоотношения между народами и разрывает даже кровные родственные связи. Где нам искать спасения? Как преодолеть невзгоды и раздор, когда между братьями по вере обильно посеяны семена вражды и междоусобиц, которые дают свои кровавые всходы? Пролитая за последний год на нашей земле кровь взывает к Небу. Только Всемилостивый Господь в силе лишить верных своих от любой беды. Только «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, поступающих на нас» (Пс. 45:2)» – сказано в послании.

Его Блаженство обратился ко всем братьям по вере с призывом всегда помнить об ответственности перед будущим нашей Святой Церкви и нашей Родины — Украины. «Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить войну и установить долгожданный мир в нашем Государстве. Для духовенства является недопустимыми любые призывы к военной агрессии и вражды. Ни в коем случае мы не имеем права оправдывать войну религиозными лозунгами. Я призываю православных, которые находятся сегодня по разные стороны вооруженного конфликта, увидеть друг в друге братьев и стать на путь примирения. ...Если мы не остановим войну в своих сердцах, она будет только накаляться снаружи».

Блаженнейший владыка призвал всех верующих Украинской Православной Церкви к усиленной молитве к Господу нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, святым князьям страстотерпцам Борису и Глебу и всем Святым, просиявшим в нашей земле, чтобы Бог умножил в человеческих сердцах любовь.