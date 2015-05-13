В Почаевской Лавре состоялся многотысячный крестный ход в день прп. Амфилохия Почаевского
23:39, 13 мая 2015Православие
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12 мая в Свято-Успенской Почаевской Лавре состоялось празднование в честь 13-й годовщины прославления прп. Амфилохия Почаевского.
Во время Литургии была совершена молитва за мир в Украине. Завершилось богослужение многотысячным крестным ходом с нетленными мощами преподобного Амфилохия от Преображенского собора Лавры до Пещерного храма.
В конце празднования владыка Марк поздравил братию Лавры и многочисленных паломников с памятью подвижника, который ценой своей жизни защищал святую Лавру и Православную Церковь в годы господства атеистической власти. Он пожелал всем иметь такую же ревность в вере и мужество быть верным Матери Церкви во времена испытаний.
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