Самым популярным человеком в Грузии является патриарх Илия II

По результатам социологического исследования Национального демократического института США (NDI) католикос-патриарх Грузии Илия II занял первое место в рейтинге симпатий жителей страны, за ним следует президент Георгий Маргвелашвили, третье место занял экс-глава Минобороны Ираклий Аласания, сообщает РИА Новости.

За патриарха проголосовали 87% опрошенных, за Маргвелашвили — 52%, за Аласания — 51%. В рейтинге популярности премьер-министр Ираклий Гарибашвили получил 40%, после спикера парламента Давида Усупашвили (45%) и лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Бакрадзе (44%).

Социологическое исследование было проведено в Грузии с 27 марта по 19 апреля текущего года. На основе представительной выборки путем прямого интервьюирования были опрошены более 4,3 тысячи человек. Погрешность составила 2,3%.