В Англии откроют первую в стране мечеть для женщин

Первая в Англии мечеть для женщин может вскоре открыться в городе Бредфорд, сообщает Благовест-инфо.

Как заявила в начале мая председатель Совета мусульманок Бредфорда Бана Гора, ее ассоциация намерена открыть исламский молитвенный дом, предназначенный исключительно для женщин. Руководить им будут тоже женщины.

Бана Гора рассказала, что в течение прошлого года она тщательно изучила «предложения» близлежащих мечетей и поняла, что они не всегда могут удовлетворить потребности женщин. Она надеется, что «женская мечеть» сможет открыть свои двери уже в ближайшие месяцы.

Председатель Совета мусульманок не скрывает, что ее инициатива была неоднозначно воспринята внутри исламской общины – в частности, многие мусульмане были смущены тем, что женщины будут возглавлять молитвы.