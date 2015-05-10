О чем сидел митрополит

Публикуем точку зрения члена Союза православных журналистов Василия Ладыженского на поступок главы УПЦ МП Онуфрия в парламенте, который вызвал в обществе резонанс и критику.

8 мая на торжественном заседании Верховной Рады митрополит Украинской Православной Церкви Онуфрий не встал, когда Петр Порошенко начал зачитывать имена героев Украины, награжденных этим званием за войну на Донбассе. Весь зал, включая мало что понимавших иностранных гостей, поднялся, а Онуфрий и еще двое православных священников остались на своих местах.

Опальный митрополит сидел с отрешенным лицом и думал о чем-то своем. Почему опальный? Потому что неудобный. Ну и еще потому, что в названии его Церкви иногда звучит слово "Московский". Причем звучит из чужих уст. Нынче этого достаточно для того, чтобы тебя ненавидели и преследовали за веру. Чтобы родной храм отбирали силой, а тебя называли сепаратистом.

Вы знаете, что сегодня на Западной Украине захвачено около 30 церквей УПЦ? Той УПЦ, что признана всем православным миром. Киевский Патриархат, совместно с Правым сектором, развернул настоящую церковную войну в Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Об этом, совершенно не стесняясь, Правый сектор пишет на своем официальном сайте.

Филарет несколько раз публично оправдал гражданскую войну. Заявил, что убийство жителей Донбасса – это не грех. И теперь ни власть, ни журналисты не замечают преступлений, творимых представителями Киевского Патриархата.

Фото: www.lb.ua

Я уверен, что если бы Онуфрий, подобно Филарету, выступил в поддержку войны, то захваты моментально бы прекратились. Спорные храмы вернули. А капелланы Правого сектора перестали бы ходить по селам, рассказывая наивным селянам о том, что их священники финансируют российские войска.

Однако для христианского пастыря призыв к войне, тем более братоубийственной – немыслим. Я точно знаю, что УПЦ (настоящая УПЦ) помогала и помогает украинским солдатам, пострадавшим в военных действиях. Православные священники активно участвуют в обмене военнопленными. Возвращают в украинские семьи сыновей, отцов и братьев.

Не меньше внимания Церковь уделяет и беженцам, людям, оставшимся на неподконтрольных Украине территориях. Уверен: даже сепаратистов, пришедших в храм в Донецке или Луганске, священники УПЦ не оставляют без утешения. Но не потому, что поддерживают их. А потому, что в глазах настоящего христианина все они – и солдаты по обе стороны фронта, и беженцы – всего лишь страждущие люди.

Я смотрел на Онуфрия и думал: Своим упрямым сидением Митрополит напоминал всем нам о том, что мы уже начали забывать. Нет "ватников" и "укропов". Нет сепаратистов и юнионистов. Есть украинцы, которые, словно в дурмане, убивают друг друга. Есть война, в которой никогда не будет победителей – только проигравшие.

Онуфрий выступил против войны, как и подобает нормальному христианину: кротко, но настойчиво. В день примирения и памяти, среди политиков, беспрерывно говорящих о войне, он один по-настоящему призывал к миру.

И когда возмущенная украинская общественность возроптала, готовясь в очередной раз объявить прихожан и священников УПЦ предателями, Онуфрий выступил с обращением, часть которого я приведу ниже.

"Украинская Православная Церковь всегда выступала и будет выступать за единство нашей страны и нашего народа. Это единство может основываться только на христианской любви друг к другу, а также на способности этой любовью перечеркивать и нивелировать все то, что ведет нашу Родину к раздору, ненависти и развалу.

Даже во времена наибольшего эмоционального и социального напряжения нужно говорить правду. Даже если она не вписывается в перечень быстрых политических или идеологических приоритетов. Сейчас внутри Украины идет война. Она поделила украинцев на враждующие лагеря. Бывшие родственники, соседи, друзья смотрят друг на друга через прицел автомата. И с каждым днем, с каждым новым выстрелом пропасть между ними растет.

Летят не только пули. На украинские города и села падают тонны снарядов. Гибнут мирные люди и, что самое ужасное, дети. Иногда на кладбище привозят в гробах целые семьи...

Этому необходимо положить конец. Здесь и сейчас. Для сохранения единства нашего народа необходимо переступить через политическую целесообразность и пропаганду, которая создает для каждой из враждующих сторон свою историю, своих героев, свою мифологию".

"Комсомольская Правда в Украине"