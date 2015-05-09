Митрополит Онуфрий в столичном Парке Славы почтил память воинов и всех, кто погиб в годы войны

9 мая, в день празднования Победы над нацизмом во Второй Мировой войне, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в чествовании памяти воинов и всех, кто погиб в годы войны, которое проходило у Вечного огня в столичном Парке Славы.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

На церемонии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, мэр Киева Виталий Кличко, представители религиозных организаций, государственных учреждений и общественных организаций.

Затем Его Блаженство отслужил заупокойную литию у могилы Неизвестного солдата. Предстоятелю сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, епископы: Макаровский Иларий, Боярский Феодосий, Обуховский Иона и Ирпенский Климент; на богослужении присутствовали представители духовенства Киева и Киевской епархии, столичных монастырей и миряне.

После возложения цветов к могиле, Его Блаженство встретился с ветеранами Второй Мировой войны, поблагодарил их за их подвиг, пожелал крепкого здоровья и Божьего благословения. Хор Киевских духовных школ исполнил для ветеранов, участников боевых действий и всех гостей праздника пасхальные песнопения, украинские народные и песни военных лет.