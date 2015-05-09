В Вашингтоне отслужили панихиду по погибшим во Второй мировой войне

Представители разных национальностей пришли в пятницу в храм святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне, где за панихидой почтили память тех, кто погиб во время Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

"Мы собрались помянуть тех, кто за Веру, Отечество и други своя живот положил, и невинно убиенных. Уму непостижимо, как, несмотря на такие потери, мы, Советский Союз, смогли победить в этой войне", - сказал настоятель храма отец Виктор Потапов.

Настоятель отметил, что "мы в молитвах поминаем тех, кто исполнил божию заповедь: "Больше сия любве никтоже имать, да кто душу положит за други своя". "Надо молиться, чтобы никогда больше не повторилось ничего подобного той войне", - сказал он.