Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Все возможно решить мирным путем

Во время проповеди в Свято-Георгиевском Городницком ставропигиальном монастыре Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал паству просить у святого Георгия, чтобы он вымолил у Бога мир для нашей земли, чтобы люди вспомнили, что мы есть дети одного Бога и у нас есть один плотский отец – Адам.

«Если у отца и матери есть десять детей, и они начинают воевать друг против друга, то отец никогда не скажет чтобы старший убил младшего. Он говорит: «Примиритесь, простите друг другу». Наш праотец Адам не хочет, чтобы мы враждовали друг с другом. Он хочет, чтобы мы нашли в себе мудрость решать все проблемы, которые возникают в нашей жизни, мирным путем. Потому что есть такие возможности, все возможно решить мирным путем. Но есть еще у каждого человека свое поле брани, где человек борется со своими грехами, со своими страстями, борется с дьяволом, который постоянно восстает против нас. И на этом поле брани святой Георгий Победоносец особо помогает людям. Мы просим его помощи побеждать зло, которое живет внутри нас в виде греха, чтобы мы примирили себя с Богом. Потому что основа мира общественного, это когда человек живет в мире с Богом. Тогда он никогда не поднимет руки против второго человека. Если этот мир теряется, то начинается война внутри, потом она выливается на семью, потом выливается в окружающий мир и в войну, когда берут оружие и идут друг против друга».

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