Открыта прямая трансляция из Афин I Международной конференции "Электронные СМИ и православное пастырское душепопечение"

В сети Интернет с 7 по 10 мая отрыта прямая трансляция конференции "Электронные СМИ и православное пастырское душепопечение", которая проходит в Афинах (Греция) под покровительством Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, а ее организатором выступили Институт сохранения и передачи духовных и культурных традиций "Святой Максим Грек", вместе с православными порталами Orthodox Christian Network и Богослов Ру.

В конференции принимают участие клирики и миряне из 21 страны, предполагается выступление 75 специалистов в области православного душепопечения в Интернете.

В Почетный комитет конференции от Русской Церкви входят митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Борисовский и Броварский Антоний, ректор Киевской духовной академии и семинарии, епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, викарий митрополита Минского и Слуцкого.

Конференция завершится 10 мая архиерейской Божественной Литургией, которую совершат участники конференции в священном сане.