Предстоятель УПЦ посетил престольный праздник Георгиевского Городницкого монастыря

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Георгиевском Городницком ставропигиальном мужском монастыре, сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир, архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Шепетовский и Славутский Пантелеимон, архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, наместник обители архиепископ Городницкий Александр; епископы Угольский Антоний, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Вознесенский и Первомайский Алексей, Хотинский Евсевий, а также духовенство монастыря.

В день престольного праздника Георгиевской обители Блаженнейший Митрополит Онуфрий привез с Хилиндарського монастыря на горе Афон, частицу мощей святого великомученика Георгия Победоносца для поклонения верующим.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди.

В конце Литургии состоялся крестный ход, после чего Блаженнейший владыка освятил монастырские помещения, ферму и пасеку.

После отпуста Его Блаженство поздравил наместника, братию обители, прихожан с престольным праздником и благословил всех присутствующих.

Свято-Георгиевский монастырь был открыт 23 ноября 1989 г. В 1994-м обитель получила статус ставропигии - с тех пор находится в прямом подчинении Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины. Монастырь объединяет две монашеские общины: мужскую Свято-Георгиевскую и женскую в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая существует с 2006 года.