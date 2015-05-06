Президент Украины поздравил Главу УГКЦ с сорокапятилетием

22:24, 06 мая 2015
Православие
1233
е

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Главу Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава  с сорокапятилетием, сообщает сайт president.gov.ua.

«Высоко ценю Ваше самоотверженное служение Богу и народу. Своей патриотической позицией и добрыми делами Вы получили заслуженный авторитет в Украине и мире».

«Желаю Вам крепкого здоровья, душевной радости на многие и благие лета», - написал Президент Украины в приветственном письме Блаженнейшему Святославу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter