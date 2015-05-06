По благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна в Херсонской епархии УПЦ издана книга «Святыни Страстей Христовых», сообщает сайт pravoslavie.ks.ua.

Издание приурочено к пребыванию с 6 по 20 мая в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона копии Туринской Плащаницы и рассчитано на широкий круг читателей.

В книге повествуется об особых христианских святынях, имеющих прямое отношение к произошедшей более двух тысячелетий назад искупительной жертве нашего Спасителя Иисуса Христа.

Среди таких святынь – Животворящий Крест Господень, его гвозди и Титло, Терновый Венец, Копье Лонгина, Туринская Плащаница, Сударь, Плат Вероники, Туника, Хитон Господень и др.

Эти святыни с большим благоговением почитаются всем христианским миром, к местам их пребывания стекаются многочисленные паломники.