В Милане состоялся духовно-культурный вечер «Украина - земля и наследство князя Владимира»

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 3 мая в Милане в помещении зала в честь папы Пия XII прошел духовно-культурный вечер «Украина - земля и наследство князя Владимира», посвященный чествованию 1000-летней годовщины со дня кончины князя Владимира Великого , Крестителя Руси, сообщает сайт vzcz.church.ua.

Открыл вечер митрополит Сарненский и Полесский Анатолий, который произнес приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В тексте слова, в частности, отмечено, что «весь мир сейчас узнал боли и страдания Украины. Однако у нее есть и другой образ - радостный, духовный и высококультурный, о котором в мире известно не так много. Этот недостаток призвано дополнить сегодняшнее культурно-духовное мероприятие, которое расскажет именно о богатстве культурной, особенно духовной жизни нашего народа».

Далее митрополит Анатолий обратился к собравшимся со словом наставления, в котором подчеркнул необходимость единения православных христиан: «В каждом из нас стучит сердце Христа. Мы достигаем единства через нашу жизнь в Боге», - сказал владыка.

4 и 5 мая выставка продолжилась в храме святого Антония, в центре Милана. Оба помещения были любезно предоставлены Миланской епархией Римско-Католической Церкви.