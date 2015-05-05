Божественной литургией в Варне завершились торжества по случаю 1150-летия крещения Болгарии

3 мая в Свято-Успенском кафедральном соборе в Варне (Болгария) была совершена Божественная литургия, которой закончились торжества по случаю 1150-летия крещения Болгарии.

Перед началом литургии духовенство и верующие встретили перед входом в храм Святейшего Патриарха Болгарского Неофита, который прошел в алтарь, где молился в течение Божественной литургии, которую совершал митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн совместно с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, членами Священного Синода Болгарской Православной Церкви и представителями Поместных Православных Церквей.

По завершении Божественной литургии Святейший Патриарх Неофит произнес приветственное слово, в котором, в частности, обратился к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию следующими словами: «С особым приветствием мы хотели бы обратиться к Вам, Ваше Блаженство! Мы приветствуем Вас как Предстоятеля канонической Украинской Православной Церкви и наследника Великих Киевских Первосвятителей. Расцениваем Ваш визит в пределы Святой Болгарской Церкви как визит на наше приглашение после посещения делегацией Болгарской Православной Церкви града Киева в рамках торжеств по случаю 1025-летия Крещения Руси».

После речи Святейшего Патриарха Неофита с приветственным словом к гостям обратился митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, особенно тепло и трогательно поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви, отметив, что болгарский народ и Болгарская Православная Церковь едины с канонической Украинской Православной Церковью в ее сегодняшних испытаниях, связанных с церковным расколом, который в свое время пережила и Болгарская Церковь.

По окончании торжеств в тот же день делегация Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отбыла на Родину.

Отдел внешних церковных связей УПЦ