В Болгарии состоялась встреча делегации УПЦ с Патриархом Болгарским Неофитом

2 мая делегация Украинской Православной Церкви было принята Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом. На встрече вместе с Предстоятелем УПЦ присутствовали викарий Черновицко-Буковинской епархии епископ Хотинский Евсевий, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, настоятель Подворья РПЦ в Софии архимандрит Филипп (Васильцев).

В начале встречи Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал в дар Святейшему Патриарху Неофиту копию Почаевской иконы Божьей Матери и памятную панагию.

Во время беседы иерархи обсудили текущую ситуацию в Украине. Участниками встречи было упомянуто о том, что в прошлом Болгарская Православная Церковь пережила тяжелые времена раскола, который удалось преодолеть благодаря стоянию в истине канонической Церкви и братской поддержке Поместных Православных Церквей.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий попросил Главу Болгарской Церкви о молитве за Украину, ее многострадальный народ и Церковь.

Святейший Патриарх Неофит со своей стороны поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви за участие в торжествах по случаю 1150-летия крещения Болгарии.

Отдел внешних церковных связей УПЦ