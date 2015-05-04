В Болгарии прошли торжества по случаю 1150-летия крещения болгарского народа

2 мая, в день памяти Крестителя Болгарии святого царя Бориса, Божественной праздничной литургией начались торжества в Варненской и Великопреславской митрополии Болгарской Православной Церкви. Богослужение под открытым небом на руинах древней базилики в городе Плиска, городе крещения святого царя Бориса (в крещении Михаила), возглавил Святейший Патриарх Болгарский Неофит в сослужении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия, членов Священного Синода БПЦ и представителей Поместных Православных Церквей, сообщает официальный сайт УПЦ.

В частности, Константинопольский Патриархат представлял митрополит Аркалохорийский, Кастелийский и Вианосский Андрей, Александрийский - Нилупольский Геннадий, Антиохийский - епископ Блоуданский Николай, Ерусалимский - архиепископ Иорданский Феофилакт и архиепископ Пелский Филумен, Грузинскую Православную Церковь - епископ Тианетийский, Псавский и Хевсуретийский Михаил, Сербскую - епископ Вранский Пахомий, Румынскую - архиепископ Нижнедунайский Кассиан, Кипрскую - епископ Арсинойский Нектарий, Элладскую - митрополит Элассонский Харитон, Польскую - архиепископ Люблинский и Холмский Авель, Албанскую - митрополит Аргирокастрский Димитрий, Чешско-словацкую - архиепископ Бероунский Иоаким.

По завершении Божественной литургии Святейший Патриарх Неофит зачитал Патриаршее и Синодальное послание к 1150-летию крещения болгарского народа и памяти царя Бориса I - Михаила.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий, приветствуя главу болгарской Православной Церкви на официальном приеме после богослужения подчеркнул, что болгарский народ является для украинского старшим братом в вере, поскольку раньше приятий святое крещение. Блаженнейший Владыка упомянул о совместных моментах в истории взаимоотношений между украинским и болгарским народами, среди которых в частности и освободительную войну за независимость Болгарии в XIX столетии, во время которой много наших соотечественников погибло на поле боя.

«Их имена - сказав Блаженнейший Митрополит Онуфрий, - и ныне можно увидеть на стенах храма Рождества Христова на Шипке, вокруг которого многие из них погребены и где возносятся за них непрестанные молитвы».

Блаженнейший владыка также отметил, что сегодня Украина является Родиной для около 250 тыс. болгар, которые проживают на нашей земле.

Архипастир упомянул и о боли украинского народа, сказав, что «сегодня Украина переживает трагический период своей истории, и Украинская Православная Церковь не просто выступает за мир в Украине. Мы призываем стороны конфликта увидеть друг в друге братьев, образ Божий, на который нельзя смотреть сквозь прицел автомата. Наша борьба не должна быть направлена на уничтожение вчерашнего соседа, родственника или друга. Мы должны бороться против греха. Мы должны молитвой и христианской любовью, смирением и терпением противостоять ненависти и всему тому, что разделяет наш народ. Мы должны быть едины. Едины в стремлении простить друг друга и вместе строить новую процветающую Украину. И в этот день я хотел бы обратиться к братскому и единоверному болгарскому народу с просьбой молитвы за нашу многострадальную Родину - Украину. Сегодня я также хочу просить о молитве за Украину весь Православный мир в лице представителей Поместных Православных Церквей, которые участвуют в нынешнем торжестве. Ведь, как учит нас Священное Писание, «брат от брата утверждаем, яко град тверд и огражден» (Притч. 18:19)».

Завершая, Блаженнейший Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к патриарху Неофиту со словами благодарности: «Ваше Святейшество! Примите сердечную благодарность за приглашение быть участником этого большого, не только для болгарского народа, но и для всего православного мира, торжества. Примите наши искренние заверения в том, что наша молитва за Ваше Святейшество и за весь благочестивый болгарский народ будет взаимно возноситься в православных храмах Украины. Мы будем просить Господа, чтобы свет веры Христовой не угасал в сердцах наших людей, чтобы наши народы продолжали жить во Христе и с Христом», - сказал в заключение Предстоятель УПЦ.