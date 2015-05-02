В Одессе совершены заупокойные богослужения по жертвам трагедии 2 мая

2 мая по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского во всех храмах г. Одессы были совершены заупокойные богослужения по жертвам прошлогодней трагедии, сообщает сайт Православная Одесса.

В субботу Высокопреосвященнейший Агафангел в сослужении епископа Южненского Диодора, викария Одесской епархии, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, братии обители, совершил панихиду в соборном храме в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник" Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. За богослужением также молились представители городской власти.

По благословению митрополита Агафангела делегация Одесской епархии в составе Преосвященнейшего Диодора, епископа Южненского, викария Одесской епархии, протоиерея Павла Полещука, благочинного Одесской епархии, протоиерея Александра Маличенко, помощника настоятеля Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора посетили место первых жертв на улице Преображенской, а также Куликово поле, где возложили цветы и совершили краткую молитву о погибших.