Предстоятель УПЦ примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1150-летию крещения болгарского народа

1 мая на приглашение Святейшего Патриарха Болгарского Неофита, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в Болгарию, где примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1150-летию крещения болгарского народа.

Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в поездке сопровождает викарий Черновицко-Буковинской епархии епископ Хотинский Евсевий и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

В аэропорту города Варны Блаженнейшего владыку встретил митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн и настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Филипп (Васильцев).

В тот же день Блаженнейший владыка имел короткие встречи со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом, с Главой Царского Дома Болгарии Его Величеством Симеоном Сакскобургготским, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Болгарии М. Ф. Балтажи.

Торжества в честь 1150-летия крещения Болгарии пройдут при участии первых лиц государства и представителей Поместных Православных Церквей 2 мая в г. Плиска, а также продолжатся 3 мая в Варне.

Отдел внешних церковных связей УПЦ