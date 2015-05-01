В Болгарии торжественно отметят 1150-летие крещения болгарского народа

Праздничные мероприятия в честь 1150-летия крещения болгарского народа пройдут 1 - 3 мая на территории Варненской и Великопреславской епархии, сообщает пресс-центр епархии.

Торжества начнутся 1 мая в Большой базилике в Плиске, древней столице Болгарии. Митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн совершит массовое крещение детей, который прибудут со всех концов Болгарии.

2 мая, в день памяти св. царя Бориса Крестителя, в Большой базилике в Плиске Патриарх Болгарский Неофит отслужит торжественную Литургию. Ему будут сослужить митрополиты Болгарской Православной Церкви и представители Поместных Православных Церквей. Ожидается, что на службе будут присутствовать премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, бывший Болгарский царь Симеон II Саксен-Кобург-Готский и другие высокие официальные лица. Некоторых из них в этот день Патриарх Неофит наградит высокими церковными наградами.

Вечером 2 мая в Варне состоится концерт в честь 1150-летия крещения Болгарии в Варненском драматическом театре. В программу будут включены выступления Симфонического оркестра Государственной оперы Варны, Хора варненской молодежи, Смешанного хора Патриаршего кафедрального храма-памятника св. Александра Невского. Вход на концерт будет свободным.

Утром 3 мая в кафедральном храме Успения Пресвятой Богородицы в Варне будет отслужена Литургия при участии митрополитов Болгарской Православной Церкви и гостей из Поместных Православных Церквей.

Крещение болгар началось в 864 г. Около 865 г. Болгарский хан Борис тайно крестился вместе с семейством во дворце в Плиске, приняв в крещении имя своего крестного отца византийского императора Михаила III. Массовое крещение болгар произошло, как считают, в начале осени 865 г.

Седмица.Ru