В УПЦ констатируют: милиция Тернопольщины поймала на лжи сайт РИСУ, который контролируется греко-католиками

28 апреля сайт Религиозно-информационной службы Украины (РИСУ), редакция которого содержится при Украинском католическом университете во Львове, поспешил распространить псевдо-сенсацию, якобы 54 прихода Украинской Православной Церкви лишь в Шумском районе Тернопольской области хотят перейти в УПЦ КП.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, при этом РИСУ ссылается на наначальника милиции общественной безопасности УМВД Украины в Тернопольской области Руслана Балыка.

"Читателей удивила странная статистика, ведь на все шесть благочиний Сумской епархии УПЦ приходится 120 приходов, и как половина из них оказалась лишь в одном – Шумском районе.

Журналисты Информационного отдела обратились за комментариями к Руслану Балыку, который сообщил, что никогда не заявлял для СМИ о том, что якобы 54 прихода УПЦ на Шумщине желают изменить юрисдикцию.

27 апреля во время пресс-конференции он сообщил о том, что всего в Кременецком и Шумском районах насчитывается около 54 общины УПЦ. А информация РИСУ его лично неприятно удивила.

Руслан Балык рассказал, что в случаях расшатывания религиозного напряжения в отдельных селах Тернопольщины областная милиция всегда держит ситуацию под контролем и не допускает провокаций.

На уточнение Информационного отдела УПЦ по участию «Правого сектора» в таких конфликтах, начальник милиции общественной безопасности отметил, что представители этой организаций делают наезды в отдельные населенные пункты, в которых сами не проживают, для дестабилизации в них межконфессиональной ситуации.

Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ) не раз предвзято освещала деятельность Украинской Православной Церкви, а также, как и в описанном случае, прибегала к выдумкам и подачи искаженной информации".

church.ua