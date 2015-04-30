УПЦ отправила в Северодонецк более 5 тонн гуманитарной помощи

Глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент 27 апреля доставил в Северодонецк гуманитарную помощь, предназначенную для вынужденных переселенцев из Луганской области. В тот же день в помещении Северодонецкой епархии более 500 беженцев получили продуктовые наборы, лекарства первой необходимости и детское питание. Общий вес гуманитарного груза - более пяти тонн.

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Гуманитарная помощь для луганчан была собрана усилиями приходов Восточного киевского викариатства, Киевского Свято-Введенского монастыря и благотворительного фонда «Покрова Божьей Матери». Благодаря Его блаженству за оказанную помощь от Киевской Митрополии, епископ Северодонецкий и Старобельский Никодим отметил: «Наша Православная Церковь не оставляет нас наедине с этой бедой, с проблемами нашего региона. Для людей, которые получили сегодня гуманитарную помощь, такая поддержка очень важна».

На следующий день гуманитарные наборы детского питания были переданы в Луганский областной дом ребенка №2, где находятся на воспитании дети от шести до девяти месяцев. Как отметили сотрудники детского учреждения, такого количества продуктовых наборов хватит их воспитанникам на три месяца.

church.ua