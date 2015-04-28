В Киеве 7 мая состоится конференция о влиянии Владимирова крещения на развитие института семьи

В Киеве Синодальный отдел УПЦ по делам семьи 7 мая проведет Всеукраинскую конференцию «Влияние Владимирова крещения на становление и развитие института семьи от Киевской Руси до современности». Мероприятие посвящено 1000-летию кончины святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира.

Мероприятие пройдет под председательством Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Начало работы конференции в 09.00. Место проведения: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (45 корпус).

Проблематика конференции:

Личность святого равноапостольного князя Владимира в истории Церкви и Украинского государства.

Принятие крещения святым равноапостольным князем Владимиром и его внутренние перемены.

Крещение Киевской Руси и изменение жизненного уклада в России.

Становление и развитие института семьи от Киевской Руси до современности.

Тенденции развития современной семьи в Украине и мире.

Социально-психологическая модель отношений в современной семье.

Традиции православной семьи и их роль в духовном и нравственном воспитании детей.

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