Из Почаевской Лавры хотят сделать мумию, в которой кроме оболочки ничего нет - Митрополит Владимир

Митрополит Почаевский, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Владимир рассказал о ситуации вокруг одного из самых больших духовных центров православных христиан в Украине

— Владыка, расскажите о том, что сейчас происходит с Лаврой, что это за решение Тернопольского областного совета, которым Лавра может стать музеем?

— В Великий Четверг святая Церковь воспоминает Тайную Вечерю и предательство Иуды, который за 30 сребреников продал Христа Спасителя. Эти события происходили двадцать веков назад. Время проходит, но лица и действия остаются прежними.

В нынешнем 2015 году, в Великий Четверг совершилось подобное. Депутаты областного совета, которые считают себя христианами, принимают нехристианские законы. Они хотят из Почаевской Лавры (духовный центр православных христиан) сделать музей истории. Чтобы обителью управляли не настоятель и братия, которые в 1240 году основали обитель, адиректор и другие экскурсоводы, которые чаще не имеют веры в Бога.

Как можно действующий монастырь, который основали и в котором живут монахи, сделать музеем? Монастырь и братия обители – духовно-живой организм святой Церкви, который окормляет множество православных христиан. А сегодня, люди обличенные властью, которые называют себя христианами, хотят из монастыря сделать музей, то есть мумию, в которой кроме оболочки ничего нет.

Сегодня из Лавры хотят сделать то, что не получилось при Советском Союзе; то, что не смогли сделать "дети Ильича". И опять-таки, время проходит, а лица и действия остаются прежними. Кем хотят стать или за кого выдают себя народные избранники, и за какой народ они переживают, будет видно из их дальнейших решений.

Но как жившие в 60-ые годы монахи и православные люди защитили Лавру и не отдали обитель в руки безбожных атеистов, так и сегодня, монахи и прихожане не отдадут обитель на поругание неверующим.

— Получается, что Почаевскую Лавру хотят сделать музеем? Это возвращение в СССР?

— Мне кажется, что у наших местных властей декреты Ленина и его приспешников до сегодняшнего дня находятся в почете и стоят на повестке дня. Им Церковь была отделена от государства, были конфискованы все храмы. Все имущество, которое принадлежало Церкви, было передано заповедникам, другим различным организациям, которые не имели никакого отношения к Ней. Они уничтожали и разрушали все. Я думаю, что теперь и эти люди преследуют такую же цель. Посмотрите, в каком сейчас ухоженном состоянии Почаевская Лавра, благодаря Покрову Божией Матери и заступничеству преподобных Иова и Амфилохия, трудами и заботами ее насельников. Думаю, что те, кто хотят ввести Лавру в заповедник, планируют довести все до того плачевного аварийного состояния, в котором была Церковь в советские годы.

— Ранее были ли попытки превратить Лавру в музей?

— Этой проблеме уже не первый год. После того, как Украина обрела независимость и пошла оттепель в отношениях государства и Церкви. Президенты и другие должностные лица издавали указы о возвращении Церкви того, что было забрано советским тоталитарным режимом. В 2002 году тернопольские депутаты добились создания заповедника, невзирая на прежние распоряжения и заверения президентов и "ввергли" наш монастырь в состав Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника. В 2003 году ходатайством братии Кабмин своим распоряжением вывел исторические сооружения Лавры из подчинения заповеднику, и передал их законному владельцу – Украинской Православной Церкви, в лице почаевских монахов.

Все это было скреплено договором на бесплатную аренду между Почаевской Лаврой и Госстроем на срок 49 лет, до 1 января 2052 года. Надо заметить, что с 60-х годов до 2000 года Лавра платила арендную плату. 3 июля 2014 года Тернопольская облрада "ожила" и инициировала обращение к Премьеру с просьбой аннулировать договор и вернуть строения Лавры в заповедник. Тогда их обращение осталось без ответа. И вот почти через год, 9 апреля 2015 года, на Страстной Седмице, когда Христова Церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа Спасителя, снова депутаты взялись за прежнее.

— Кому выгодны все эти планы и притеснения, как вы думаете?

— Я думаю тем, кто не хочет жить в мире, согласии, кто не старается жизнь свою сопоставлять с Божиими заповедями.

Враг рода человеческого – диавол, постоянно настраивает людей друг против друга, вызывая зависть, ссоры и нестроения. Но Корабль Церкви, плывя по волнам житейского моря, несет на себе и Почаевскую Обитель, которая высится, как одна из мачт.

— А в самом городе как люди к вам настроены?

— Слава Богу, у нас спокойный городок. Население православное, которые живут спокойно и в мире.

— В СМИ много провокаций против святыни, вы опровергали эти факты?

— Мы давали комментарии и интервью, но с болью хочется констатировать тот факт, что ни разу наши слова и обращения не доносились к общественности, брались только некоторые фразы из нашей речи или вообще перекручивали смысл наших убеждений.

— Какие ваши дальнейшие действия?

— Мы хотим донести правдивую информацию нашим соотечественникам, прихожанам и паломникам.

"Сегодня"