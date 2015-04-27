Начался визит официальной делегации Украинской Православной Церкви в Страсбург

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия 26 апреля начался визит официальной делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием в Страсбург (Франция).

Владыку сопровождают заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и председатель Синодального отдела «Церковь и культура" игуменья Серафима (Шевчик).

Целью визита является участие делегации в культурно-духовной программе "Тысячелетие наследия князя Владимира, крестителя Руси", в рамках которой также состоится презентация выставки картин украинских художников "Украина - край князя Владимира Великого". Кроме того, запланированы встречи митрополита Антония в Совете Европы.

В первый день визита митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме в честь Всех святых в г. Страсбурге, во время которой была вознесена молитва за мир в Украине.

После завершения Литургии был совершен молебен и освящение Страсбургской иконы Божьей Матери, которая была написана для упомянутого прихода иконописным отделом Одесской духовной семинарии и передана митрополитом Антонием настоятелю храма игумену Филиппу (Рябых).

Обращаясь к прихожанам по случаю этого события, владыка, в частности, отметил:

"В этом приходе есть много людей из Украины, и я хотел бы пожелать нашим дорогим прихожанам, чтобы они находясь здесь, вдали от своей земли, не забывали о своих корнях. И в это трудное время испытаний для нашего государства - молитесь, чтобы Господь умиротворил наши души, потому что только Господь может вразумить каждого из нас и вернуть нам братолюбие, и те качества, которые были всегда присущи каждому православному украинцу".

orthodox.org.ua