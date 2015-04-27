Все чем гордится наша Украина это связано с выбором Владимира - Митрополит Антоний

По случаю тысячелетия успения святого князя Владимира Украинская Православная Церковь организовала масштабную культурную программу в Украине и за рубежом. Об этом сообщают "Подробности".

Кроме конференций и крестного хода, предусмотрено культурный информационный тур по Европе. В частности в Страсбурге в эти дни находится делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием.

Через искусство, концерт и художественную выставку в одном из красивейших храмов города - Темпль Неф, европейцам рассказывают о мировоззренческом выборе князя Владимира - православии, что в конечном итоге сказалось на цивилизационном развитии не только Киевской Руси, а затем и всей Украины и восточных русских племен.

"Именно его выбор православной веры стал началом расцвета украинского народа, и вообще все, чем гордится наша Украина это связано с выбором Владимира. Нам очень важно показать себя в Европе, показать, что князь Владимир это не только наша история, это прошлое и настоящее украинского народа", - говорит митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ.

"Сегодня страсбургская православная община а также все могут насладиться прекрасной музыкой в исполнении украинских артистов, насладиться также прекрасными украинскими художниками и скульпторами... Они являются послами нашего государства, нашей культуры здесь, в Страсбурге, в европейской столице, и поэтому я пришел на этот концерт, чтобы принять в нем участие и помочь в организации. Для меня это большая радость, так много людей откликнулось на наше приглашение", - говорит Сергей Волосенко, житель Страсбурга.