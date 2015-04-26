Предстоятель УПЦ посетил монастырь «Леорда» Черновицко-Буковинской епархии

26 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Святых Жен-Мироносиц монастыре «Леорда» Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий; епископы Хотинский Евсевий, Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон, а также духовенство обители.

В конце богослужения Блаженнейший владыка наградил благотворителей монастыря церковными отличиями, а также обратился к духовенству, сестрам и прихожанам обители, поздравив всех с престольным праздником.

Святых Жен-Мироносиц женский монастырь «Леорда» был открыт 12 сентября 1996 года при церкви святого архистратига Михаила хутора Леорда Сторожинецкого района Черновицкой области.

На территории монастыря расположены Свято-Михайловская церковь, жилой монашеский корпус с домовым храмом Святых Жен-Мироносиц, храм св. вмч. Пантелеимона и монастырское кладбище. Большинство из сестер монастыря по происхождению - румынки. В обители находится частица святых мощей преподобного Силуана Афонского.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви