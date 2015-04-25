В Киево-Печерской лавре поздравили победителей конкурса «Духовные ценности в моей жизни»

25 апреля по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик поздравил победителей областного юношеского конкурса «Духовные ценности в моей жизни», сообщает сайт КДАиС.

Конкурс был организован Черкасской областной библиотекой для детей и общественной организацией «За процветание Черкащины» при содействии Черкасской епархии УПЦ.

Отец Сергий поприветствовал финалистов конкурса и вручил им подарки от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

После этого для гостей была проведена экскурсия по Киево-Печерской лавре и Киевским духовным школам.