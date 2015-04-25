В Киево-Печерской лавре поздравили победителей конкурса «Духовные ценности в моей жизни»
21:47, 25 апреля 2015Православие
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25 апреля по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик поздравил победителей областного юношеского конкурса «Духовные ценности в моей жизни», сообщает сайт КДАиС.
Конкурс был организован Черкасской областной библиотекой для детей и общественной организацией «За процветание Черкащины» при содействии Черкасской епархии УПЦ.
Отец Сергий поприветствовал финалистов конкурса и вручил им подарки от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
После этого для гостей была проведена экскурсия по Киево-Печерской лавре и Киевским духовным школам.
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