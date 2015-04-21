Воины АТО заступились за УПЦ (МП) на Сумщине - обращение об обеспокоенности угрозами и провокациями

Военнослужащие 15 отдельного мотопехотного Сумского батальона призывают общественность противостоять деятельности отдельных политических и общественных организаций Сумщины, которые выступают против общин и верующих Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Как сообщает Центр информации УПЦ, в обращении говорится об обеспокоенности угрозами захвата храмов УПЦ (МП) на Сумщине и физической расправы над священниками и прихожанами.

«Считаем такие действия недопустимыми, расцениваем их как преступление против независимости нашего государства Украины! Пока мы защищаем страну, некоторые силы пытаются нарушить мир в спокойных регионах, создать уныние и раздор в нашем обществе, найти врага там, где его нет», - отмечают военнослужащие.

Воины АТО также засвидетельствовали о помощи Вооруженным силам Украины со стороны Украинской Православной Церкви.

«Священники Украинской Православной Церкви помогают нам в зоне АТО, постоянно посещают нас, ездят на передовую, предоставляют нам не только молитвенную, но и материальную поддержку. Обеспечивают продуктами питания, одеждой, медикаментами, средствами защиты и другим оборудованием, необходимым для обустройства нашего пребывания в зоне боевых действий. Мы искренне благодарны им за это!» - сказано в обращении.

От имени военнослужащих 15 отдельного мотопехотного Сумского батальона обращение подписал командир воинской части В 2260 подполковник П.Герасымив.