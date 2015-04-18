Волонтер награждена орденом Украинской Православной Церкви

14 апреля в Андреевском кафедральном соборе Новая Каховка, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, волонтер Ольга Данилова за усердные труды в помощи солдатам, которые проходят военную службу в зоне АТО, а также за благотворительную деятельность, была награждена орденом Украинской Православной Церкви в честь равноапостольной княгини Ольги.

Награда волонтеру была вручена управляющим епархией, епископом Новокаховским и Генический Филаретом.

С началом проведения антитеррористической операции на Востоке, Ольга Данилова выступала инициатором многочисленных благотворительных акций помощи для Вооруженных сил Украины: передавала украинским бойцам необходимые средства защиты, Священное Писание, иконки с молитвами воина и другие необходимые вещи, которые были приобретены за счет верующих Новокаховской епархии.

Вручая высокую награду, владыка Филарет сказал: “Эта хрупкая женщина несет на своих плечах тяжелый и ответственный груз, в прямом и переносном смысле этих слов. Она помогает нашим воинам, идя туда, куда боятся идти сильные и мужественные мужчины - под пули и снаряды». Преосвященный епископ пожелал волонтеру сил и здоровья и в дальнейшем совершать благотворительную миссию.