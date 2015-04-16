Предстоятель УПЦ посетил на Волыни Зимненский монастырь

16 апреля, в четверг Светлой седмицы, в рамках архипастырского визита в западные епархии УПЦ, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском Зимненском Святогорском монастыре.

Его Блаженству сослужили архиепископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, а также духовенство Зимненской обители.

По окончании Литургии состоялся крестный ход, после чего Блаженнейший владыка обратился к пастве со словами проповеди.

Предстоятель поздравил настоятельницу Стефану, сестер и прихожан монастыря с праздником Светлого Христова Воскресения и раздал подарки насельницам обители и детям.

История Зимненской обители достигает времен Крещения Руси. По местному преданию в 1001 году на месте монастыря св. равноапостольный князь Владимир построил храм, которому подарил образ Пресвятой Богородицы, полученный от патриарха Константинопольского в благословение на брак с византийской царевной Анной.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви