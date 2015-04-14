В Сумах состоялся Пасхальный Крестный ход с Корсунской Шпилёвской чудотворной иконой Божией Матери

14 апреля в состоялся традиционный Пасхальный Крестный ход с Корсунской Шпилёвской чудотворной иконой Божией Матери. Нынешнее шествие стало юбилейным, двадцатым после возобновления древней традиции в 1995 году, сообщает портал "Православная Сумщина".

В своем Архипастырском слове архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий призвал все участников крестного хода к сугубым молитвенным усилиям о мире, о сохранении территориальной целостности и единства Украинского государства, о преодолении вражды, ненависти, о созидании единства украинского народа и Святой Церкви Христовой. Владыка отметил, что для христиан важно сохранить мир в душе и верность Христу, невзирая ни на какие обстоятельства и испытания.

Священнослужители Сумской епархии, а также многочисленные богомольцы и паломники, с пасхальными песнопениями и молитвами совершили шествие вокруг исторического центра Сум. Остановки делались около Пророко-Ильинского храма, а также на месте разрушенного Покровского храма. Крестный ход завершился особой молитвой к Пресвятой Богородице о мире на Сумщине и в Украине.

Невзирая на рабочий день, многие сумчане стремились присоединиться к шествию. Прохожие приветствовали участников процессии: постоянно звучали слова взаимного пасхального приветствия "Христос воскрес - воистину воскрес!"