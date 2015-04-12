13 апреля в Киеве откроется VII Международная Пасхальная Ассамблея «Духовность объединяет Украину»

13 апреля в 15.00, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, на территории Национального заповедника «София Киевская» состоится открытие VII Международной Пасхальной Ассамблеи «Духовность объединяет Украину», которая будет проходить под патронатом Украинской Православной Церкви.

Организатор мероприятия - Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

На открытии Ассамблеи выступят коллективы мастеров украинского церковного пения, в частности, Академического камерного хора им. Д. Бортнянского (г. Чернигов), хора Свято-Николаевского Городокского женского монастыря (г. Городок.), Ансамбль солистов «Благовест» (г. Киев) и др.

Пасхальная Ассамблея уже в течение шести лет объединяет большое количество светских и церковных хоровых коллективов со всех уголков Украины. Ее особенностью является гармоничное сочетание высокой православной духовности и профессионального исполнительства сакральных произведений, прославляющих Светлое Христово Воскресение.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви