В Киево-Печерской лавре для детей с ограниченными физическими возможностями состоялась акция «Святой день - Пасха»

12 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в акции «Святой день - Пасха» для детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями и их родителей, состоявшейся на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Открывая встречу, Его Блаженство поздравил детей, их родителей и волонтеров, которые занимаются детьми, с праздником Христова Воскресения, пожелал детям крепкого здоровья, небесного спасения и земных радостей, а тем, которые помогают им жить в этой жизни - Божьего благословения и помощи в этом богоугодном деле.

Около 50 детей и молодых людей получили сегодня пасхальные подарки из рук Предстоятеля УПЦ.

Позже в тот же день Его Блаженство принимал поздравления от преподавателей и студентов Киевских духовных школ, духовенства, Киевской и Бориспольской епархий, братии Киево-Печерской лавры, митрополичьего хора и других хоровых коллективов Киева, сестер столичного Покровского монастыря и монастыря в честь иконы Божьей Матери «Афонская», что в селе Кипящее на Житомирщине, а также от многочисленных общественных организаций, представителей власти и верующих.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви