В Украину прибыл Благодатный Огонь

11 апреля, в Великую Субботу, делегация УПЦ в составе управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, епископа Боярского Феодосия и главы административного аппарата Киевской Митрополии иеромонаха Виктора (Коцабы) доставили Благодатный Огонь в Украину.

По прибытии делегацию встретили председатель Синодального информационного отдела епископ Ирпенский Климент, представители духовенства из разных епархий УПЦ и православные верующие, которые зажгли многочисленные свечи и лампадки Благодатным Огнем, чтобы доставить святыню до всех уголков Украинской земли.

Сегодня в 23:00 часов в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре по традиции Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий раздаст Благодатный Огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви