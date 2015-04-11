Сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, чудо схождения огня произошло около 14:20 после молитв патриарха Иерусалимского Феофила III и тысяч паломников со всего мира.

Иерусалимский патриарх передал огонь тем, кто находился в храме, после чего он в считанные минуты был распространен среди верующих.

Благодатный огонь сегодня будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

"Мы пережили тяжелый год, вероятно, не только в истории современной Украины, но и в истории нашей Родины. И поэтому каждый из нас ждет, что Благодатный огонь зажжет в наших сердцах любовь. Ту любовь, которую мы как-то потеряли... Надеемся, что Благодатный огонь принесет нашей стране мир и желание услышать друг друга", - сказал глава украинской делегации, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

"В этом году мы по-особому воспринимаем Благодатный Огонь - как символ долгожданного и столь желанного мира. Прикоснувшись к этому чуду, мы просим у Бога, чтобы Он восстановил в наших сердцах любовь, веру, надежду, душевный и общий мир, который так нужен сегодня Украине ", - добавил член украинской делегации, глава админаппарата Киевской Митрополии иеромонах Виктор (Коцаба).

Как сообщает Центр информации УПЦ, представители епархий смогут получить Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» около 19.30 - 20.00.

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится в 23.00. Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный Огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.