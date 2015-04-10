Пасхальное послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашеству

и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Христос воскресе!

Всех Вас, всечестные Архипастыри и пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с Великим Днем Светлого Христова Воскресения.

Праздник Воскресения Христова Святая Церковь именует Торжеством из торжеств, то есть таким Торжеством, выше которого ничего не было, нет и быть не может. В этот Праздник, по свидетельству Святой Церкви, Небеса достойно веселятся и радуется земля – Христос бо восстал, веселие вечное (Канон Пасхи, песнь 1, тропарь 2). Святая Церковь призывает человека присоединиться к этому надмирному Торжеству, ибо это Торжество совершилось ради человека.

Блаженную жизнь Рая, потерянную первым Адамом, мы снова обрели через второго Адама – Христа, Который стал для нас Жертвой (Евр. 7,27) и Искуплением (Гал. 3, 13). Кроме сего, Христос Спаситель стал для нас Истиной, Путем и Жизнью (Ин. 14,6). Истиной Спаситель стал для нас потому, что Он, как Человек, стал для нас Образцом, напоминающим нам о тех правилах жизни, которые придают нам, как творению Божию, величие, красоту и силу. Путем Воскресший Спаситель стал для нас потому, что Он, как Человек, Своим личным примером показал нам пути, ведущие нас к Отцу светов, от Которого исходит всякое даяние благое и всякий совершенный дар. Жизнью Христос Спаситель для нас является потому, что через Него и только через Него мы получаем от Небесного Отца дар жизни.

Чувствуя это сердцем, но еще не понимая до конца умом, святые Жены Мироносицы в день воскресения Христова очень рано поспешили ко Гробу, где было положено пречистое Тело возлюбленного их Господа и Учителя. Не обретши святого Тела во Гробе, благочестивые Жены смутились: их мысли и чувства сплелись и смешались настолько, что распутать их смог только Ангел. Светлый Ангел, сидящий на отваленном от двери Гроба камне, обратился к Женам Мироносицам со словами: Вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес (Мф. 28, 1–6). Ангельские слова о воскресении Спасителя рассеяли мрак смущений в душах святых Мироносиц, они вспомнили, что Господь говорил им об этом и возрадовались зело. Святые Жены поспешили к Апостолам, чтобы и им возвестить о воскресении и их печаль преложить на радость.

Таким образом, истина о Воскресшем Спасителе, как Божественная искра, затеплившаяся в Живоносном Гробе Христовом, начала распространяться сначала в Иерусалиме, потом в Иудее, а затем – по всему лицу земли. Эта благодатная искра зажигала сердца человеческие нетленным пламенем благодарной любви к своему Спасителю, Господу и Богу Иисусу Христу. Она напоминала людям о том, что Своим преславным воскресением Христос Спаситель разрушил ад и отнял у смерти силу, превратив ее из неумолимого страшилища, навсегда поглощающего человека, в кратковременный сон, конец которого для верующего человека есть началом вечного блаженства со Христом.

Люди, уверовавшие в Распятого и Воскресшего Христа и обретшие в Нем красоту, смысл и силу жизни, по всей земле начали воздвигать храмы и святые Обители, где они собирались вместе, молились и благодарили своего Спасителя и Господа за Его безмерную любовь. Именно любовь Творца к Своему творению преклонила Небо к земле и Сына Божия из Небесных кругов низвела на землю, облекши его в человеческую плоть. Именно эта Божественная любовь низвела Спасителя мира, как Человека, во ад, но Он, вместо того, чтобы стать Жертвой, разрушил ад, отняв у него прежнюю власть и силу.

В этот Великий День и мы, грешные, спешим в храм, чтобы соборной молитвой благодарить Господа за дар его воскресения и за те милости, которые Воскресший Господь наш Иисус Христос посылал и посылает нам.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения, с Пасхой Христовой. Желаю всем здоровья, счастья и Божия благословения. Пусть сердце каждого человека наполнится светлой и радостной силой, которую подарил нам Воскресший Господь и которая человека делает радостным и светлым.

В эти святые дни наша Церковь молится, чтобы Господь послал на нашу Украинскую землю Свой благодатный мир, чтобы мы во Христе простили друг друга, как и Христос простил всех нас (Кол. 3,13). Церковь молится, чтобы мы все объединились Христовой любовью и едиными устами и единым сердцем воспели дивную победную Божественную песнь: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Аминь.

Воистину воскресе Христос!

Смиренный

+ ОНУФРИЙ

Митрополит Киевский и всея Украины

Пасха Христова

2015

г. Киев

Пресс-служба Украинской Православной Церкви