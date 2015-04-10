В Киеве в галерее "Соборная" пройдет Пасхальный фестиваль «Візерунки Великодня – 2015»

С 13 по 19 апреля в Духовно-просветительском центре Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова пройдет Пасхальный фестиваль «Візерунки Великодня – 2015», сообщает сайт Галерея "Соборная".

Конкурсная программа этого года включает в себя "Хоровые встречи", "Театральные встречи", "Конкурс авторского искусства", "Выставка-конкурс детского творчества - Узоры Пасхи", "Фольклорные встречи" и "Конкурс народно-инструментального искусства".

Фестиваль был основан в 2012 году по благословению ныне почившего Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана). Его главная цель - освещение исторического и религиозного значения праздника Пасхи и Воскресения Христова в жизни человека, сохранение украинских народных традиций, поиск новых талантов и содействие развитию детского творчества.

Форум закончится 19 апреля гала-концертом с участием победителей конкурсных дней.