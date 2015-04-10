Пресс-служба УПЦ обнародовала расписание трансляций пасхального богослужения из Киево-Печерской лавры

Пресс-служба Украинской Православной Церкви обнародовала расписание трансляций на украинском телевидении и радио пасхального богослужения из Киево-Печерской лавры и схождения Благодатного Огня в Иерусалиме.

В ночь с 11 на 12 апреля, праздник Светлого Христова Воскресения, пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать:

23:30 - 3:30 - телеканал «Интер»;

2:40 - 4:20 - Первый национальный канал;

00:00 - 0:30 - 1 канал Украинского радио (радиотрансляция);

Повтор богослужения можно будет посмотреть в эфире Первого национального канала с 12:45 до 14:20.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 11 апреля, с 13:00 до 15:00.

Сhurch.Ua