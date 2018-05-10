Страстная Пятница в Иерусалиме (фоторепораж)

В Великую Пятницу Православная Церковь вспоминает Крестные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии иеромонаха Виктора (Коцабу), особенностью этого дня является то, что в Великую Пятницу по церковному уставу не совершается Божественная литургия, так как считается, что в этот день ее совершил Сам Господь на Кресте.

"Вынесение Плащаницы - иконы Христа, лежащего во гробе, происходит, как правило, днем. Примерно в два или в три часа дня, Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма на возвышении, украшенном цветами, который символизирует Гроб Господень ", - рассказывает отец Виктор.

Представитель Церкви напоминает о том, что День крестной смерти Христа является днем ​​строгого поста.

"По церковному уставу в этот день вкушать пищу могут только больные и дети и только после захода солнца.

Однако в связи с тем, что служба вечерни совершается днем ​​в пятницу, во многих храмах разрешается вкушать пищу после службы выноса Плащаницы ", - уточняет иеромонах.

В этот день в Иерусалиме многотысячные паломники со всего мира, по давней традиции, совершают крестный ход в память о Крестном пути, которым шел Христос на распятие.

"Во время процессии паломники несут кресты разных размеров, поют гимны и прочитывают отрывки из евангельских текстов о страданиях и смерти Господа. Обычно, маршрут паломников, начинается от Львиных ворот Старого города, недалеко от места, где стояла римская крепость Антония, ведет на запад по Старому Иерусалиму в Храм Гроба Господня. Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14 остановками. Первые девять остановок находятся вдоль Крестного пути или Скорбящей дороги, остальные пять - на территории храма Гроба Господня", - рассказывает отец Виктор.

1. Допрос Иисуса Понтия Пилатом, и приговор Христа на смерть (Мф. 27, 26);

2. Арка, где Пилат вывел Иисуса перед первосвященниками, и указывая на Христа сказал «Это человек» (Ин. 19, 5);

3. Место первого падения Христа;

4. Место встречи Христа с Богоматерью на пути к Голгофе;

5. Место встречи Христа с Симоном Киринейским, которому дали нести крест до Лобного места;

6. Место, где Святая Вероника вытерла лицо Христа своим шелковым покрывалом;

7. Место второго падения Христа;

8. Место встречи Христа с благочестивой женщиной;

9. Место третьего падения Христа;

10. На входе в Храм Гроба Господня - снятие одежды - предел Разделения Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием;

11. Пригвождение Спасителя к Кресту;

12. Иисус умирает на Кресте;

13. Снятие Сына Божия с Креста и помазание Тела Христа благовонным миром перед погребением;

14. Положение Тела Иисуса во гробе. Праведный Иосиф Аримафейский взял Тело Спасителя, обернул его пеленами и похоронил в своей гробнице, которая находилась в скале. Здесь Христос Воскрес.

Фото: Центр информации УПЦ