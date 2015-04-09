У православных сегодня Чистый четверг - время проявить смирение, избавиться от тщеславия и нести любовь

В Страстной или Великий Четверг Страстной Недели Православная Церковь напоминает верующим о четырех событиях: омовение ног Спасителем Своим ученикам в знак смирения и любви к ним, совершение Тайной Вечери и установления Святой Евхаристии, молитва Господа в Гефсиманском саду и предательство одного из учеников Христовых - Иуды, который за 30 сребреников продал Господа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на секретаря Ученого совета Киевской духовной академии иеромонаха Виктора (Коцабу), святые отцы Церкви учат, что именно во время Тайной Вечери человеческая душа встречается с вечностью.

"Потому что там, где Бог - там вечность. Знаменательно, что прежде чем совершить Таинство Евхаристии, Спаситель омыл ноги Своим ученикам и сказал им: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»(Ин. 13, 14-15). Таким образом, Господь показывает всем своим истинным последователям, что они должны проявить смирение, избавиться от тщеславия и нести любовь ", - рассказывает отец Виктор.

"Именно в этот день, в Страстной Четверг, в Иерусалиме происходит воспоминание того, что сделал Христос на Тайной Вечери - омовение ног. Тысячи паломников со всего мира прибывают в Иерусалим, чтобы помолиться на Святой Земле и увидеть это действо. Патриарх Иерусалимский после совершения Божественной литургии перед храмом Гроба Господня совершает чин омовения ног. Вспоминая Евангельские события Патриарх омывает ноги 12 священнослужителям, которые символизируют собой 12 апостолов ", - напоминает иеромонах.

По словам отца Виктора, в Украинской Православной Церкви также существует традиция омовения ног, но она не особо распространена.

"В нашей Церкви в этот день за Божественной Литургией происходит приготовление Святых Даров для хранения на целый год - на случай необходимости причащать больных", - комментирует представитель Церкви.

Вечером Страстного Четверга в православных храмах совершается богослужение, во время которого читаются 12 отрывков из Евангелия о Страстях Христовых. Во время этих чтений верующие стоят с зажженными свечами, которые, по традиции, после службы приносят домой и наносят изображение креста на перекладине над входом в дом.

В народе Страстной четверг также называют «чистым», потому что с этого дня начинаются особые приготовления к празднованию Пасхи - верующие убирают в домах, а также начинают печь куличи и красить пасхальные яйца.