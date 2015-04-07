7 великих дней: как прожить Страстную неделю

Мы подходим к окончанию Великого поста, который разделен на две части. Первые шесть недель мы должны переосмыслить свою жизнь, поститься и не превратить пост в диету. Чтобы наш пост был духовной молитвенной практикой, которая как крылья, возносят человека на духовную высоту и дают понять смысл жизни. О том, что значит каждый день страстной недели, мы поговорили с наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В этот день на литургии вспоминается Иосиф из Ветхого завета. В его образе показаны грядущие невинные страдания Спасителя, и евангельский рассказ о проклятой смоковнице — как образе ветхого Израиля, не давшего плода. Можно почитать 21-ю главу от Матфея, включая притчу о злых виноградарях.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Вспоминаются притчи Спасителя о Его втором пришествии (Христос учил в иерусалимском храме, а первосвященники, слыша его притчи, решили схватить и убить Его), о десяти девах и о талантах.

В этом году великий вторник совпал с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы (всегда — 7 апреля). Благовещение с греческого — "Евангелие, благая весть". Благая весть состоит в том, что архангел Гавриил возвестил Марии о будущем рождении Иисуса.

Часто спрашивают, почему именно архангел Гавриил? Иерархия ангелов очень строгая, у каждого — своя миссия. Гавриил возвещает волю Божию для человека, в особенности в спасительных миссиях рода человеческого. Стоит ли ждать благую весть в этот день? Думаю, стоит. Только нужно различать. Если весть касается разрушения души — например, гуляний, пьянок, развлечений — это весть от дьявола. Если весть связана с примирением, причастием, благодарностью Богу и стремлении изменить свою жизнь — это благая весть. Она спасает душу.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

День предательства. В этот день Иуда за 30 серебренников предает Спасителя, обещая показать Его воинам, чтобы те могли узнать и схватить. "Ученики поступили так, как повелел им Иисус, и приготовили пасхальную трапезу, — пишется в Евангелии. — И вот вечером, сидя вместе с двенадцатью учениками за трапезой, Он сказал им: уверяю вас: один из вас предаст Меня. И в большой печали они стали спрашивать Его, каждый в отдельности: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший вместе со Мной руку в блюдо предаст Меня". Когда рука Иуды оказалась в блюде и тот, как и остальные спросил: "Не я ли, Господи?" Господь ответил: "Ты сказал. Делай то, что намеревался". Апостолы не могли понять, почему так сказал Христос. Они думали, что Христос просто поручил Иуде сделать пожертвование перед Пасхой — ведь он носил всегда с собой ящик с подаяниями. И только потом узнали, что это Христос говорил о предательстве. В память о предательстве Христа Иудой мы постимся в среду в течение всего года.

Иуда. Предательский поцелуй Иуды случился немного позже, в четверг. А в среду он получил свои 30 серебрянников.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Установление Таинства Евхаристии. Когда Иуда удалился с тайной вечери, Господь сказал: "И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов" — это было первое литургическое действие, совершенное еще самим Господом и переданное апостолам в знак того, что они передадут тело Христа верующим церкви Христовой.

После Тайной вечери Христос, показывая Свое смирение, омыл ноги ученикам, что тоже нашло отражение в богослужебной практике Церкви. Чин омовения ног совершается архиереем после литургии, который, подобно Христу, омывает ноги двенадцати священнослужителям. Еще в Великий четверг вспоминают последнюю беседу с учениками, Гефсиманское борение. Ночью — предательство и взятие Христа под стражу.

Вечером в Великий четверг совершается утреняя Великой пятницы — одна из самых длинных и красивых служб в году, известная под названием "Двенадцать Евангелий". На ней вспоминаются Страсти Господни от молитвы Спасителя в Гефсиманском саду до положения Его Тела во Гроб.

Есть суеверие, что в этот день нужно пойти в душ до захода солнца. На самом деле нужно очищать сердце, помыслы. Чистый четверг — от того, что человек исповедуется и причащается святых тайн Христовых. Очистившись, но не омывшись. Можно омыть руки, как это сделал Пилат, но остался с окаменевшим сердцем. Другое дело — что в народе в этот день приято убирать дом, печь куличи и красить и расписывать яйца. Но вот пропускать ради этого службы недопустимо.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

День скорби. Именно в этот день Иисус Христос упокоился и был погребен. Заметим, что обычно при распятии людей смерть была долгой и мучительной, наступала только на следующий день, когда охрана перебивала голени. У Христа она наступила гораздо раньше, в четверг вечером. Когда ему на следующий день пронзили копьем ребро, то оттуда полилась кровь и вода. По учению церкви, кровь очищает, а вода утоляет жажду человеческой жизни.

Пятница имеет таинственный характер. Иннокентий Херсонский говорит: "В этот день лучше всего рыдать, размышляя о том, что совершилось". И действительно, нет слов, которыми можно было бы описать, как человечество огрубело, и подняло руку на своего Творца. Фарисеи боялись трогать тело, долго обсуждали, что с ним делать, даже пытались подкупить воинов и разнести ложь о краже тела Христа. А все это для чего? Чтобы заглушить стыд своей совести.

Это день строгого поста, некоторые верующие даже не разговаривают, проводя день в молитве. Печь куличи и красить яйца в этот день нельзя. Сам день Великой пятницы начинается рано утром, когда во время службы читаются Евангелия страстей Господних. В середине дня (обычно — около двух часов пополудни) совершается вечерня с выносом плащаницы.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Сошествие Христа в ад и разрушение ада. Из тропарей церковных мы узнаем: Спаситель, как Царь славы, входит в затворы ада и забирает оттуда всех ветхозаветных праведников. Одна из стихир свидетельствует, что ища Адама и не обретя его на земле, Иисус спускается в преисподнюю земли, там находит Адама и забирает вместе с ним Еву и всех праведников. Есть и апокрифы о том, что когда Господь спустился в преисподнюю, то увидел Иуду, сидящего на руках у Денницы (первого ангела, который отвернулся от Бога и стал дьяволом). Господь ждал, что Иуда упадет в ноги и попросит прощения, но в ответ тот лишь сказал: "А мне здесь хорошо". Господь пришел не за праведниками, он пришел за грешниками. Если те покаются и попросят у Бога прощения. С Иудой этого не случилось.

Вечером в приходских храмах совершается утреняя Великой субботы с Погребением Плащаницы — долгая и светлая служба вокруг богато украшенной цветами Плащаницы. В самом воздухе уже ощущается приближение Пасхи. Этот день именуется еще и Тихой субботой: Христос уже воскрес, но люди пока не знают об этом. На литургии Великой субботы духовенство переоблачится из черных риз в белые. Начинается Пасхальная заутреня — первая служба Светлого Христова Воскресения. После литургии в этот день происходит первое освящение пасхального угощения — куличей. Принято освящать еду не только для себя, но и оставлять часть в храме — духовенству, алтарникам, певчим — и жертвовать бедным.

Не смотря на то, что все считали, что Христос умер, он продолжал трудиться.

ПАСХА

Радостный возглас "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!", пасхальное приветствие (еще называют христосование) — обычай, распространенный среди православных христиан приветствовать друг друга в первый день Пасхи. Спать в пасхальную ночь не принято. В воскресенье утром после праздничной службы священник освящает все, что прихожане принесли в корзинках. Потом расходятся по домам и едят освященную пищу. Начинают с яиц и кусочка кулича, а продолжают трапезу уже за богато накрытым столом.

В этот день нужно отдыхать — общаться с родными и друзьями. Работать в пасхальное воскресенье нежелательно, исключение составляет только уход за животными и обучение детей.

Христос воскрес, победив и смерть, и ад.

СМЫСЛ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ ПОСТА И ЧТО ГОТОВИЛИ В ВЕТХОЗАВЕТНУЮ ПАСХУ

"К последней неделе поста — внимание особое, — говорит владыка Павел. — Она имеет тайный смысл, сокрытый в каждом из семи дней перед Пасхой. Страстная седмица заключает в себе всю полноту понимания жизни. Суть этого понимания в том, что пророческие послания исполняются, причем не просто отрывками из Священного писания, а исполняются полностью. Последняя неделя перед Пасхой посвящена последней неделе земной жизни Иисуса Христа и воспоминанию о его страданиях и смерти. Каждый из этих дней считается великим.

Кстати, часто спрашивают как происходило воспоминание Пасхи ветхозаветной? По еврейским обычаям, готовился агнец, причем запекался так, чтобы не была переломана ни одна косточка (в знак пророчества о том, что "не сокрушится ни одна кость"). Семья вкушала запеченного агнца, а если что оставалось — нужно было раздать бедным. Главное, чтобы наутро этой еды в доме не оставалось".

Анастасия Белоусова, "Сегодня".