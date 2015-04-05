В Киево-Печерской лавре отметили праздник Входа Господня в Иерусалим

5 апреля, в Неделю Ваий, двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Черкасский и Каневский Софрноний, архиепископ Нежинский и Прилуцкий Ириней, епископы Угольский Антоний, Боярский Феодосий, Дионисий (Константинов), Ирпенский Климент, Фастовский Дамиан, а также братия и гости монастыря в священном сане.

Неделя Ваий (Цветоносное или Вербное воскресенье) - является шестой неделей Святой Четыредесятницы. История праздновать в этот день Вход Господень в Иерусалим относится к первым векам христианства.

В ІІІ веке известный богослов святитель Мефодий, епископ Патарский оставил наставление на это воскресенье. Особенностью праздника Входа Господня в Иерусалим является то, что оно занимает место среди постных дней - им завершается Великий пост и начинается Страстная неделя. Поэтому по богослужебному уставу этот праздник не имеет передпраздничного и постпраздничного периодов. В Неделю Ваий разрешается употреблять за трапезой рыбу, масло и вино.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка произнес проповедь. За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви