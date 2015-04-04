В Иерусалиме будет установлен памятник Петру и Февронии Муромским

18 апреля в Иерусалиме будет заложен первый камень в фундамент памятники святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.

Скульптурная композиция появится на территории Александровского Подворья исторического Иерусалимского Православного палестинского общества в Святой земле.

"В дни одного из главных православных праздников — Светлой Пасхи — в Иерусалиме на территории Александровского Подворья будет заложен первый камень будущего памятника святым Петру и Февронии Муромским — покровителям брака и семьи на Руси", — сказал Александр Ковтунец, президент программы "В кругу семьи".

Он добавил, что "в наше непростое время невероятно важно продвигать семейные ценности", сообщает РИА Новости.