В Успенском соборе Киево-Печерской лавры освящен предел Иоанна Богослова, который уцелел после взрыва в 1941 году

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры сегодня, в Лазареву субботу, освятили престол в честь святого апостола Иоанна Богослова.

Чин освящения и Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел рассказал о значении события.

“Сегодня храм получил своего Ангела Хранителя. Освящен престол, где будет совершаться Таинство Тела и Крови Христовых. Когда храм освящен, он имеет особую силу и благодать, как и человек в крещении. Я верю, что этот храм будет объединять людей вокруг Христа, вокруг Святой Церкви. За это мы благодарны Богу, благодарны тем добрым людям, которые помогли нам его отреставрировать и сделать таким, каким вы его сегодня видите”, - добавил владыка Павел.

Также наместник Лавры напомнил историю храма.

“Придел в честь святого апостола любви Иоанна Богослова сохранился во время подрыва Успенского собора. Стены сейчас здесь те же, что были до взрыва. Их присоединили к основной части Успенского собора, хотя это было нелегко. Но Господь помог это сделать. Сегодня храм обновлен, расписан, имеет иконостас. Эта святыня напоминает нам, что мы должны беречь свою историю”, - отметил владыка Павел.

“Я верю и надеюсь, что храм и в дальнейшем будет служить людям в укреплении веры. Ибо сам апостол и евангелист Иоанн Богослов являет нам пример глубокой преданости Богу. И сегодня мы молимся, чтобы Иоанн Богослов укреплял братию Святой лавры, давал терпение и силы Предстоятелю нашей Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Чтобы Господь послал долгожданный мир на нашу украинскую землю”, - подытожил наместник Киево-Печерской лавры.

Справка "УНИАН-Религии"

Главный храм Киево-Печерской лавры - Успенский собор находится посреди центральной площади Верхней лавры. По свидетельству преп. Нестора Летописца, каменная церковь Успения в Печерском монастыре была заложена по благословению преп. Антония святым Феодосием и епископом Михаилом в 1073 году. Все главные святыни лавры всегда хранились в Успенском соборе.

Кроме главного Успенского престола в соборе были еще пять приделов: три снизу - святого апостола Иоанна Богослова (справа, единственный сохранившийся после взрыва в 1941 году), святого первомученика архидиакона Стефана (слева), святого Иоанна Предтечи (в северо-западном углу), и два на хорах - св. ап. Андрея Первозванного (справа) и Преображения Господня (слева). В приделе Иоанна Богослова был прорезной иконостас с картинами жития апостола Иоанна, любимого ученика Христа.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото: сайт Киево-Печерской лавры