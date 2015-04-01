УПЦ открыла мужской монастырь в Крыму

Украинская Православная Церковь открыла мужской монастырь в честь Преображения Господня в Джанкойской епархии (АР Крым). Такое решение было принято сегодня Священным Синодом, сообщает Центр информации УПЦ.

Монастырь открыт в пгт. Раздольное Раздольненского района (АР Крым) на месте прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора.

"Все три епархии Крыма - Симферопольская, Феодосийская, Джанкойская - являются частью УПЦ. В церковно-юридическом плане ничего не изменилось. Подтверждение тому - открытие нового монастыря Украинской Православной Церкви в Джанкойской епархии, согласно рапорта епископа Джанкойского и Раздольненского Украинской Православной Церкви Алипия ", - прокомментировал решение Священного Синода управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

"Новая редакция уставов, утверждена Священным Синодом Украинской Православной Церкви, не предусматривает никаких изменений в праве собственности на церковное имущество в Крыму. Более того, по законодательству Украины УПЦ не является юридическим лицом, поэтому она не владеет и не распоряжается имуществом. Владельцами церковного имущества в Крыму являются или епархиальные управления, или конкретные религиозные общины. Именно они как юридические лица и распоряжаются своим имуществом ", - объяснил управляющий делами УПЦ.

В то же время митрополит Антоний отметил, что "отсутствие статуса юридического лица у религиозных организаций приводит к тому, что мы фактически не можем никак повлиять на ситуацию с церковным имуществом в Крыму".

"Крымские епархии остаются составной частью УПЦ, однако мы не имеем никаких юридических рычагов для защиты церковного имущества в Крыму", - отметил спикер Церкви.

"Перед нами возникает более глобальный вопрос - о характере государственно-церковных отношений в Украине. К сожалению, надо признать, что сами принципы государственно-церковного взаимодействия в Украине остаются четко не установленными. В сфере взаимоотношений между Церковью и государством больше непрозрачного и непонятного, чем четко установленного и урегулированного ", - констатирует митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что более десяти лет назад Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций создал проект Концепции церковно-государственных отношений в Украине.

"Однако, до сих пор это так и остается проектом. Возможно, мы должны задуматься над тем, чтобы заключить между государством и религиозными конфессиями соглашения, которые бы четко устанавливали характер нашего взаимодействия ", - подытожил управляющий делами УПЦ.